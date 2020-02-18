Сборная Норвегии назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на мужскую индивидуальную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира 2020 года в Антхольце (Италия) завтра, 19 февраля, сообщает NRK. На старт выйдут Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветла Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.
Сборная Норвегии лидирует в медальном зачёте чемпионата мира по биатлону 2020 года, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Норвежцы выиграли золото в смешанной эстафете, Марте Рёйселанд победила в спринте и стала третьей в гонке преследования. Йоханнес Бё в пасьюте стал вторым.
Сегодня в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.
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