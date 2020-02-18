Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Сборная Норвегии назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Сборная Норвегии назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на мужскую индивидуальную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира 2020 года в Антхольце (Италия) завтра, 19 февраля, сообщает NRK. На старт выйдут Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветла Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачёте чемпионата мира по биатлону 2020 года, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Норвежцы выиграли золото в смешанной эстафете, Марте Рёйселанд победила в спринте и стала третьей в гонке преследования. Йоханнес Бё в пасьюте стал вторым.

Сегодня в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

Норвежский биатлонист Кристиансен: русские и украинцы угрожали мне
Йоханнес Бё отреагировал на критику со стороны российских болельщиков
Тарьей Бё — о критике со стороны российских болельщиков: Нортуга тоже называли свиньёй
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020