Сборная Норвегии назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии по биатлону огласил состав команды на мужскую индивидуальную гонку, которая состоится в рамках чемпионата мира 2020 года в Антхольце (Италия) завтра, 19 февраля, сообщает NRK. На старт выйдут Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Ветла Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале.

Сборная Норвегии лидирует в медальном зачёте чемпионата мира по биатлону 2020 года, завоевав две золотые, одну серебряную и одну бронзовую награды. Норвежцы выиграли золото в смешанной эстафете, Марте Рёйселанд победила в спринте и стала третьей в гонке преследования. Йоханнес Бё в пасьюте стал вторым.

Сегодня в Антхольце состоится женская индивидуальная гонка. Чемпионат мира по биатлону завершится 23 февраля.

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