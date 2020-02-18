Т. Бё: я люблю Вирер. Она самая крутая биатлонистка
Норвежский биатлонист Тарьей Бё рассказал об отношении к действующей обладательнице Кубка мира итальянке Доротее Вирер.
«Я люблю Доротею Вирер. Она самая крутая биатлонистка. Я её большой поклонник. Я знаю её с 16 лет. Она всегда была самой собой. У неё отличное чувство юмора. Она смеётся над моими шутками», — приводит слова Бё TV2.
На нынешнем чемпионате мира в Антхольце Вирер, являющаяся действующей обладательницей «Большого хрустального глобуса», выиграла гонку преследования и завоевала серебро в смешанной эстафете.
Сегодня, 18 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится женская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию. Соревнования в Антхольце завершатся 23 февраля.
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