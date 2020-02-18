Норицын: в Антхольце очень сложное стрельбище, ветер сносит пулю

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын оценил выступление биатлонисток в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
Лучший результат среди россиянок продемонстрировала Екатерина Юрлова-Перхт, ставшая 13-й. Светлана Миронова заняла 22-е место, Лариса Куклина — 23-е, Ирина Старых — 32-е.
«Девчонки работали в своём режиме. Нельзя сказать, что промахи были из-за слишком высокой скорости на лыжне. Пульсограмма у них такая же, как и на протяжении всего сезона. Здесь очень сложное стрельбище, ветерок вроде не сильный, но сносит пулю. Это происходит абсолютно у всех. Видите, все стреляют со штрафом. Это не только у нас тут. Влияние ветра тут сильное, и ветер тут сложный. Надо поговорить с девчонками, почему было так много промахов на «стойке». На пристрелке всё было хорошо.
Проблемы в стрелковой части не могу комментировать, вам надо обратиться к стрелковым тренерам. Сегодня все могли быть близко к призам или в призах. Без промахов выиграли. Ходом сегодня все прошли хорошо», — передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 18 февраля 2020
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