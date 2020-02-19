Муж Кузьминой: Логинов никогда не сможет отмазаться от истории с допингом

Даниэль Кузьмин, являющийся мужем и тренером трёхкратной олимпийской чемпионки Анастасии Кузьминой, выразил мнение, что россиянину Александру Логинову из-за истории с допингом будет сложно изменить к себе отношение иностранных биатлонистов и журналистов.

«Саша никогда не отмажется от истории с допингом. Он попался на очень серьёзном препарате, это не просто какой-то бальзам для губ, как у Йохауг. Но и даже она, когда попалась, собрала пресс-конференцию, где был доктор, тренер команды, и они подробно ответили на все вопросы. А доктор после этого ушёл в отставку. Саша же никак не объяснял, что случилось. До сих пор непонятно, кто ему колол ЭПО. Иногда проскальзывает имя доктора Дмитриева, но никто об этом открыто не говорит. Та же история и со Старых. Вот представьте, что человек ограбил магазин. Как к нему будут относиться?

Саша не говорит по-английски. И это тоже многих останавливает. Возьмите, например, русских лыжников, я многих знаю из группы Крамера. Они все хоть немного общаются на английском или немецком языках и могут решать свои вопросы.

Эта история с допингом полностью закрыла Логинова. Так нельзя, невозможно постоянно сидеть в собственной скорлупе", — приводит слова Кузьмина «Спорт-экспресс».