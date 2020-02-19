Тренер сборной России оценил шансы Логинова в индивидуальной гонке на ЧМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Артём Истомин оценил состояние Матвея Елисеева, а также поделился мнением о шансах Александра Логинова в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Старт гонки запланирован на 16:15 мск. Елисеев участия в индивидуальной гонке не примет.



«Начало чемпионата мира немного подкосило Елисеева, который пропустит индивидуальную гонку. Перед спринтом он настраивался бороться за медали. После промаха на первом рубеже уже на втором круге он осознавал, что будет трудно бороться. Он рисковал на „стойке“ и отстрелял чисто. В пасьюте у него была хорошая стартовая позиция, но его подвели промахи на первых рубежах.

Какие шансы у Логинова? Дистанция его, он аэроб, так что пройти 20 километров для него не составит трудности. Единственное, надо отработать чисто на рубеже, тогда будет претендовать на медали", — приводит слова Истомина сайт «Матч ТВ».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

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