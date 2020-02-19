Елисеев примет участие в сингл-миксте на чемпионате мира по биатлону
Биатлонист Матвей Елисеев вошёл в состав сборной России на сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце (Италия), сообщили ТАСС в тренерском штабе сборной России.
Лидер сборной России Александр Логинов, который ранее завоевал на мировом первенстве золото и бронзу, получил отдых.
Вместе с Елисеевым в сингл-миксте примут участие Екатерина Юрлова-Перхт или Лариса Куклина. Гонка пройдёт завтра, 20 февраля.
Сегодня, 19 февраля, в рамках чемпионата мира 2020 года по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка на 20 км. Старт запланирован на 16:15 мск. За российскую сборную выступят Логинов, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Никита Поршнев.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля.
Логинов пропустит супермикст на чемпионате мира по биатлону
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