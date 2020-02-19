Зайцева: в сборной России по биатлону спортсмены не доверяют тренерам на 100%

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева выразила мнение, что в сборной России работает недостаточно опытных тренеров.

«Я не отрицаю, что реально точечно вывести биатлониста на пик формы один раз за сезон. Но на это, как мне кажется, способен лишь очень взрослый и опытный спортсмен, который умеет очень чётко анализировать собственную работу и тренируется в связке с очень профессиональным тренером.

Практиковать такое в нынешней российской команде — слишком большой риск. В нашей сборной не так много по-настоящему опытных тренеров. Иначе говоря, там нет людей, которым спортсмены стопроцентно доверяли бы. Так, как доверяли мы сами Вольфгангу Пихлеру и Павлу Ростовцеву. Но это исключительно моё мнение», — приводит слова Зайцевой «RT на русском».

На чемпионате мира по биатлону в Антхольце (Италия) российские биатлонистки пока не завоевали ни одной медали.