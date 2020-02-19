Зайцева — о сборной России по биатлону: происходит какая-то ерунда

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева сравнила готовность российских и иностранных биатлонистов на чемпионате мира в Антхольце.

«Я смотрю на иностранных биатлонисток и реально вижу, что все они сильно подтянулись. Не буду говорить о чешских девочках — пока у меня впечатление, что к этому чемпионату мира они просто на редкость удачно попали в форму, но посмотрите на остальных: заметно прибавили и американки, и итальянки, и норвежки. Надо много работать — вот и весь секрет.



Мы в своё время очень много тренировались с Вольфгангом Пихлером, когда он был старшим тренером женской сборной. Но сейчас по прошествии лет могу признаться, что лично мне нужно было тренироваться ещё больше. Вольфганг был абсолютно прав, когда говорил, что на мне можно пахать, а я сопротивлялась. Понятно, что работа осложнялась различными факторами моей личной жизни, но это не меняет главного. Возможно, те девочки, что находятся в команде сейчас, тоже считают, что много тренируются.

Мне очень не хотелось бы обидеть кого-то из тренеров своими комментариями, но у того же Хованцева уже ведь был неприятный опыт в 2011-м, когда его убрали с поста старшего тренера женской сборной прямо в ходе эстафетной гонки на чемпионате мира в Ханты-Мансийске. Там действительно у команды не было результата, хотя ещё до начала турнира все девочки, кто на тот момент был в основном составе, постоянно говорили о том, что нагрузки недостаточно и совершенно непонятно, как на такой базовой работе мы вообще будем соревноваться.

Сейчас, похоже, история повторяется — результата снова нет. Но я бы скорее задавала вопросы не спортсменам, а тренерам. Видно же, что в команде происходит какая-то ерунда. А такие вещи всегда отражаются на спортсменах. Им задают вопросы в СМИ, но что они могут ответить?» — цитирует Зайцеву «RT на русском».

Российские биатлонистки на чемпионате мира пока не завоевали ни одной медали.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.