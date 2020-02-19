Хованцев назвал ориентировочный состав на мужскую эстафету на ЧМ по биатлону

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление спортсменов национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия), а также назвал ориентировочный состав на эстафетную гонку.



«По сегодняшней гонке никто не убеждает, кроме Логинова, что готов бежать эстафету? Это логично вытекает из результатов, которые есть. Выбрать состав на эстафету будет сложно. Я уже говорил вам, что Халили не зря приехал сюда, в Антхольц. Скорее всего, он побежит эстафету. Гараничев сегодня совсем не убедил. Латыпов тоже выступил очень слабло. Будем смотреть и выбирать состав.

Логинов, Поршнев, Халили, Елисеев. Получается такой состав? Вполне возможно, что да», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.