Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Драчёв: в «индивидуалке» все отработали хорошо — боролись, есть прогресс, но без медали

Драчёв: в «индивидуалке» все отработали хорошо — боролись, есть прогресс, но без медали
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление спортсменов национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

«Не назвал бы стрельбу наших ребят отвратительной, мы ждали результат в стрельбе на ноль, но посмотрите, какие были погодные условия. Логинов? Задачу на ЧМ он выполнил, шёл теперь более раскрепощено. Поршнев? Качественная стрельба дает результат, шансы были у всех. Те, кто взял медали в этой непростой гонке, настоящие мастера. Гараничев? Один рубеж стоя всё решил, но Евгений собрался тогда, когда уже ушла медаль. Ребята отработали хорошо, все боролись, есть прогресс, но без медали», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.

Хованцев назвал ориентировочный состав на мужскую эстафету на ЧМ по биатлону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020