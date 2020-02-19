Драчёв: в «индивидуалке» все отработали хорошо — боролись, есть прогресс, но без медали

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал выступление спортсменов национальной команды в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



«Не назвал бы стрельбу наших ребят отвратительной, мы ждали результат в стрельбе на ноль, но посмотрите, какие были погодные условия. Логинов? Задачу на ЧМ он выполнил, шёл теперь более раскрепощено. Поршнев? Качественная стрельба дает результат, шансы были у всех. Те, кто взял медали в этой непростой гонке, настоящие мастера. Гараничев? Один рубеж стоя всё решил, но Евгений собрался тогда, когда уже ушла медаль. Ребята отработали хорошо, все боролись, есть прогресс, но без медали», — сказал Драчёв в эфире телеканала «Матч ТВ».

Индивидуальную гонку у мужчин выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим – австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.