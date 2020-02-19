Хованцев: не отказывался ли Гараничев от эстафеты? Пока ничего такого не было

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление российских биатлонистов в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия).



Специалист отметил, что Евгений Гараничев не обращался к тренерскому штабу по поводу эстафеты. А также прокомментировал проблемы с коленом у Александра Логинова.

«Не отказывался ли Гараничев от эстафеты, как в прошлом году? Нет, пока ничего такого не было. Сегодня подвела в целом нас стрельба. Очень много промахов. В среднем все биатлонисты много промахивались, так что это не показатель того, что именно наши ребята плохо стреляют.

У Логинова тряслись ноги перед последней стрельбой. У него бывает такое. На высоте это вполне возможно. Промахи все были небольшие, практически габаритные. Но если была проблема с ногами, то стрелять ему было непросто.

Почему всё-таки Логинова не поставили в супермикст? Тут проблема в том, что ему бежать ещё большую эстафету и масс-старт. Проблемы с коленом никуда не делись. Они не такие серьёзные. Не настолько, чтобы вообще пропускать чемпионат, но она существует. Он получил травму ещё летом, а сейчас она периодически даёт о себе знать», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемионата» Александр Говоров.