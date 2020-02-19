Й. Бё: получил много весёлых отзывов на коллаж о чаепитии с Логиновым

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё сообщил, что получил большое количество положительных откликов на опубликованный коллаж, на котором он пьёт чай вместе с российским спортсменом Александром Логиновым.



Напомним, после победы в спринте на чемпионате мира в Антхольце (Италия) Логинов был подвергнут критике за допинговое прошлое. Россиянин предложил всем желающим выяснить все вопросы за чашкой чая. После этого Бё опубликовал соответствующий коллаж.



«Я получил много положительных и весёлых отзывов», — приводит слова Бё ТАСС.

Фото доступно на странице Йоханнеса Бё в «Инстаграме».



Сегодня, 19 февраля, в Антхольце прошла мужская индивидуальная гонка. Её выиграл француз Мартен Фуркад. Вторым стал Бё, третьим — австриец Доминик Ландертингер. Лучший результат среди россиян показал Никита Поршнев, с двумя штрафными минутами он расположился на 11-й строчке в итоговом протоколе.