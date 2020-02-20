Майгуров: возможно, Самуэльссон так себя заводит, и дело вовсе не в Логинове

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по международным вопросам Виктор Майгуров прокомментировал критику со стороны Себастьяна Самуэльссона в адрес Александра Логинова. А также ответил на вопрос, должен ли на подобное поведение шведа реагировать Международный союз биатлонистов (IBU).

«Не мешает ли Самуэльссону то, что он направляет свою энергию на такие вещи? Думаю, мешает. Мне бы мешало. А ему, наверное, нет. Возможно ли, что это своеобразная попытка раззадорить себя и таким образом настроить на старт, а дело вовсе не в Логинове? Всё возможно. Может, он так себя заводит. Но с другой стороны, он уже занял конкретную позицию и намерен идти с ней до конца.

После конгресса была создана комиссия по этике. То есть теоретически она может такие вещи пресекать. Но в том случае, если в неё обратится или спортсмен, или федерация. Непонятно, какой будет после этого результат, но он будет. Поэтому я бы уже подал туда обращение», — приводит слова Майгурова «RT на русском».

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