«Чушь собачья». Самуэльссон отреагировал на приглашение Логинова

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на слова россиянина Александра Логинова, пригласившего к себе домой спортсменов, сомневающихся в его чистоте.
На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту, отбывшему дисквалификацию за применение ЭПО, Александр ответил: «Что касается доверия, мы наконец сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати.
«У меня нет планов приехать в Россию, и я не думаю, что он этого хочет. Я был удивлён его заявлением. После гонок он ничего не говорит журналистам, а теперь приглашает всех к себе домой. Кажется, это чушь собачья. Не думаю, что он говорил от всего сердца. Я приветствую диалог с ним, но, кажется, ему это не нравится», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.
Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
- 19 февраля 2020
-
15:50
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
14:50
-
14:15
-
14:14
-
13:54
-
13:41
-
13:30
-
13:19
-
12:49
-
12:30
-
12:00
-
11:22
-
11:02
-
10:43
-
10:42
-
10:15
-
10:05
-
09:33
-
09:30
-
08:54
-
08:47
-
08:37
-
08:30
-
08:27
-
08:24
-
08:16
- 18 февраля 2020
-
21:26
-
21:11
-
19:26
-
19:09
-
18:48
-
18:30