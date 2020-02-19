«Чушь собачья». Самуэльссон отреагировал на приглашение Логинова

Олимпийский чемпион, шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на слова россиянина Александра Логинова, пригласившего к себе домой спортсменов, сомневающихся в его чистоте.

На вопрос журналистки, почему общественность должна верить биатлонисту, отбывшему дисквалификацию за применение ЭПО, Александр ответил: «Что касается доверия, мы наконец сумели расширить свою жилплощадь, поэтому с удовольствием готов любого спортсмена принять у себя дома. Хоть 365 дней в году, чуть ли не на соседней кровати.

«У меня нет планов приехать в Россию, и я не думаю, что он этого хочет. Я был удивлён его заявлением. После гонок он ничего не говорит журналистам, а теперь приглашает всех к себе домой. Кажется, это чушь собачья. Не думаю, что он говорил от всего сердца. Я приветствую диалог с ним, но, кажется, ему это не нравится», — приводит слова Самуэльссона Aftonbladet.

Сегодня, 19 февраля, на чемпионате мира по биатлону состоится мужская индивидуальная гонка. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.