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Куклина: в ходе сингл-микста вспомнила юниорские годы — тогда я была бойкой

Куклина: в ходе сингл-микста вспомнила юниорские годы — тогда я была бойкой
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала выступление сборной в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). В дуэте с Матвеем Елисеевым 29-летняя спортсменка показала седьмой результат.

«Не скажу, что сегодня получилось со стрельбой. На второй «лёжке» не сориентировалась с ветром. Дополнительные выстрелы делала уже с выносом по ветру.

Ощущения? Немного непривычно было работать в таком темпе, но вспомнила юниорские годы. Раньше меня всегда ставили на первые этапы, потому что была более бойкая. Потом всё это ушло. Сегодня рада, что вновь дали шанс попробовать. Вчера Норицын написал сообщение, что я буду стартовать. Я сказала, что готова.

Предварительные итоги ЧМ? Настраиваемся на эстафету. Будем бороться. Своим результатом не совсем довольна. Ожидала сама от себя большего», — цитирует Куклину «Матч ТВ».

Победу в сингл-миксте одержала сборная Норвегии. Вторыми стали немецкие биатлонисты, третьими к финишу пришли представители команды Франции.

Й. Бё и Рёйселанд принесли Норвегии золото в сингл-миксте на чемпионате мира. Россия — 7-я
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