Лессер: надеялся, что Бё провалится на стрельбе

Немецкий биатлонист Эрик Лессер прокомментировал выступление в супермиксте на чемпионате мира в Антхольце. Он завоевал серебро вместе с Франциской Пройс.

«Моя форма в прошлом году была не так уж хороша, а в межсезонье заявила о себе молодёжь. Поэтому мы с тренерами решили, что какие-то гонки в текущем сезоне я проведу на Кубке IBU, ведь набирать форму лучше там, а не на Кубке мира. Конечно, моей целью было снова вернуться на должный уровень, и я рад, что команда доверила мне бежать супермикст. Это воодушевило меня и добавило сил на гонку!

Команды шли очень плотно, многие претендовали на медаль. Франциска прекрасно отработала на последней «стойке», именно в тот момент мы вырвались вперёд и получили реальный шанс на пьедестал. Спасибо, Франци! Мне оставалось держаться за Йоханнесом Бё и надеяться, что он провалится на огневых, чего не случилось!" — цитирует Лессера Biathlon.com.ua.

Золото выиграла команда Норвегии, бронза досталась французам.