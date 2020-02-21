Елисеев: по итогам сезона хочется остаться в топ-15

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о планах на остаток сезона-2019/2020. Ранее он вместе с Ларисой Куклиной выступил в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Дуэт занял седьмое место.

«Что надо подправить? В мышцах длинная работа нужна, а в голове – всё нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слава богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.

Каждую гонку хочется бежать. Очень сложно наблюдать за гонкой из отеля по телевизору, когда ты сам можешь бежать и на что-то претендовать.

Хочется остаться в топ-15 по итогам сезона. А на чемпионат мира загадывать не хочется», – цитирует Елисеева News.ru.

Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершится послезавтра, 23 февраля.