Елисеев: по итогам сезона хочется остаться в топ-15

Российский биатлонист Матвей Елисеев рассказал о планах на остаток сезона-2019/2020. Ранее он вместе с Ларисой Куклиной выступил в смешанной одиночной эстафете на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Дуэт занял седьмое место.
«Что надо подправить? В мышцах длинная работа нужна, а в голове – всё нормально. Сейчас мы уже не успеем ничего подправить. Слава богу, у меня было полных три дня отдыха без тренировок, и состояние стало нормальным.
Каждую гонку хочется бежать. Очень сложно наблюдать за гонкой из отеля по телевизору, когда ты сам можешь бежать и на что-то претендовать.
Хочется остаться в топ-15 по итогам сезона. А на чемпионат мира загадывать не хочется», – цитирует Елисеева News.ru.
Чемпионат мира по биатлону в Антхольце (Италия) завершится послезавтра, 23 февраля.
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