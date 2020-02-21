Хованцев — о неучастии К.Резцовой в гонках ЧМ: посмотрим на ЧЕ, были тренеры правы или нет

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал непопадание Кристины Резцовой ни в одну из гонок чемпионата мира в Антхольце. Последней возможностью биатлонистки стартовать на первенстве планеты была эстафета, в которой побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Мать Кристины, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, за невнимание к дочери пригрозила тренерам судом и сменой спортивного гражданства.
«Не понимаю, зачем из этого делать такой вопрос. Ладно, если бы это настолько влияло. А так, посмотрим на чемпионате Европы, были тренеры правы или нет. Она бы пристально рассматривалась в качестве кандидата на эстафету, если бы в масс-старт попало больше россиянок.
Почему, допустим, та же Юрлова-Перхт не пробежала синглмикст? Это работа тренеров, которые судят о состоянии спортсменов, их возможностях», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».
- 21 февраля 2020
-
20:06
-
19:40
-
16:54
-
16:47
-
14:18
-
14:02
-
13:44
-
13:24
-
13:20
-
13:00
-
12:41
-
12:31
-
10:19
-
10:05
-
09:13
-
08:38
-
08:28
-
08:20
- 20 февраля 2020
-
23:37
-
22:50
-
21:06
-
19:24
-
19:12
-
19:04
-
18:52
-
18:48
-
18:31
-
18:09
-
17:51
-
16:17
-
16:15
-
15:58
-
15:42
-
15:15
-
14:54