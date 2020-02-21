Хованцев — о неучастии К.Резцовой в гонках ЧМ: посмотрим на ЧЕ, были тренеры правы или нет

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал непопадание Кристины Резцовой ни в одну из гонок чемпионата мира в Антхольце. Последней возможностью биатлонистки стартовать на первенстве планеты была эстафета, в которой побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Мать Кристины, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, за невнимание к дочери пригрозила тренерам судом и сменой спортивного гражданства.

«Не понимаю, зачем из этого делать такой вопрос. Ладно, если бы это настолько влияло. А так, посмотрим на чемпионате Европы, были тренеры правы или нет. Она бы пристально рассматривалась в качестве кандидата на эстафету, если бы в масс-старт попало больше россиянок.

Почему, допустим, та же Юрлова-Перхт не пробежала синглмикст? Это работа тренеров, которые судят о состоянии спортсменов, их возможностях», — приводит слова Хованцева «Спорт день за днём».