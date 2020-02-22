Губерниев опубликовал фото обыска Логинова

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который ранее сообщил про обыски в отеле у биатлонистов сборной России, опубликовал соответствующее фото в «Телеграме».

Ранее стало известно, что полиция изъяла телефон и компьютер у Александра Логинова.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало — в 16:45 мск.



Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.