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Губерниев опубликовал фото обыска Логинова

Губерниев опубликовал фото обыска Логинова
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Российский комментатор Дмитрий Губерниев, который ранее сообщил про обыски в отеле у биатлонистов сборной России, опубликовал соответствующее фото в «Телеграме».

Ранее стало известно, что полиция изъяла телефон и компьютер у Александра Логинова.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Начало — в 16:45 мск.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Губерниев сообщил про обыски Логинова и других российских биатлонистов на ЧМ в Антхольце
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