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Тихонов — об обысках: выезжаю на стадион, при мне в IBU стояли по стойке смирно

Тихонов — об обысках: выезжаю на стадион, при мне в IBU стояли по стойке смирно
Биатлон / Кубок мира 0

Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с обысками в отеле российской сборной по биатлону в Антхольце, где проходит чемпионат мира.

«Логинов уже написал, что в шесть утра к нему ворвались, полицейские открыли своими ключами, изъяли телефон и компьютер, личные вещи. Их заставили сидеть в трусах. Думаю, без просьбы или указания IBU тут не обошлось. Сейчас выезжаю на стадион, там будет видно. Забрали Логинова и Гараничева. К этому надо было быть готовыми. Это, скорее всего, IBU, а именно — Макс Кобб. Если он меня видит, обходит стороной. Когда я был вице-президентом, они стояли по стойке смирно», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.

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