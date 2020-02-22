Тихонов — об обысках: выезжаю на стадион, при мне в IBU стояли по стойке смирно
Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов прокомментировал ситуацию с обысками в отеле российской сборной по биатлону в Антхольце, где проходит чемпионат мира.
«Логинов уже написал, что в шесть утра к нему ворвались, полицейские открыли своими ключами, изъяли телефон и компьютер, личные вещи. Их заставили сидеть в трусах. Думаю, без просьбы или указания IBU тут не обошлось. Сейчас выезжаю на стадион, там будет видно. Забрали Логинова и Гараничева. К этому надо было быть готовыми. Это, скорее всего, IBU, а именно — Макс Кобб. Если он меня видит, обходит стороной. Когда я был вице-президентом, они стояли по стойке смирно», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Прохоровым.
Полиция вломилась к сборной России по биатлону! Требовали сидеть в одних трусах LIVE
Это ещё что за беспредел? Сколько можно издеваться над Россией?!
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