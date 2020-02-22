«Настроение отличное». Реакция тренера сборной России по биатлону на обыски

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын коротко прокомментировал скандал, связанный с обысками в отеле российской сборной по биатлону. Ранее стало известно, что полиция изъяла личные вещи у российского биатлониста Александра Логинова.
«Настроение отличное», — сказал Норицын и сел в машину, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.
Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.
- 22 февраля 2020
-
12:53
-
12:39
-
12:28
-
12:27
-
12:15
-
12:12
-
11:59
-
11:57
-
11:48
-
11:46
-
11:34
-
11:17
-
11:12
-
11:11
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
09:56
-
09:51
-
09:30
-
09:25
-
01:05
- 21 февраля 2020
-
23:05
-
22:12
-
20:06
-
19:40
-
16:54
-
16:47
-
14:18