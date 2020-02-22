Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Настроение отличное». Реакция тренера сборной России по биатлону на обыски

«Настроение отличное». Реакция тренера сборной России по биатлону на обыски
Биатлон / Кубок мира 0

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын коротко прокомментировал скандал, связанный с обысками в отеле российской сборной по биатлону. Ранее стало известно, что полиция изъяла личные вещи у российского биатлониста Александра Логинова.

«Настроение отличное», — сказал Норицын и сел в машину, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Глава IBU Далин не владеет информацией про обыски у российских биатлонистов
Министерство спорта РФ отреагировало на обыски у сборной России по биатлону
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020