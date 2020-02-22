«Настроение отличное». Реакция тренера сборной России по биатлону на обыски

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын коротко прокомментировал скандал, связанный с обысками в отеле российской сборной по биатлону. Ранее стало известно, что полиция изъяла личные вещи у российского биатлониста Александра Логинова.

«Настроение отличное», — сказал Норицын и сел в машину, сообщает корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

Сегодня, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце (Италия) завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.

Глава IBU Далин не владеет информацией про обыски у российских биатлонистов