Хованцев: заверяю, что Логинов — абсолютно чистый

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал ситуацию с обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).

Ранее стало известно, что в номер Александра Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

«Такое время выбрали — шесть часов утра. Они могли приехать проверить в любое время. Заверяю, что Александр — абсолютно чистый. Они никого не пускали в комнату. Мы не видели, как всё происходило. Это проверка, не арест. Логинов и Касперович отреагировали негативно. Сейчас эта новость разлетится по команде. Сказали, что Логинова трогать не будут, но досмотрели машину, — сказал Хованцев в эфире программы «Все на Матч!».

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.