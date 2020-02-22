Логинов примет участие в мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце

Российский биатлонист Александр Логинов, в гостиничном номере которого сегодня прошли обыски, примет участие в мужской эстафете, сказал в эфире журналист «Матч ТВ» Дмитрий Занин со ссылкой на главного тренера сборной России Анатолия Хованцева. Ранее стало известно, что в номер Логинова ворвались полицейские. Они изъяли личные вещи спортсмена. В итоге Логинов и его личный тренер Александр Касперович были доставлены в полицию. Логинова уже отпустили, а Касперович остался там.

В субботу, 22 февраля, на чемпионате мира по биатлону должна пройти мужская эстафета. За сборную России выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Логинов. Начало — в 16:45 мск. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию происходящего в Антхольце.

Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.