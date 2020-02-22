Хованцев: устроили шмон на предмет того, что Логинов вдруг резко побежал
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев отреагировал на скандал с обысками в отеле российской команды на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Решили устроить шмон на предмет того, что Логинов вдруг резко побежал. В шесть утра разбудили Логинова и находившегося с ним Гараничева. Эта катавасия продолжалась часа полтора-два. Обыск был и в комнате Касперовича. Естественно, ничего не нашли. Забрали мобильные телефоны и компьютеры», — передаёт слова Хованцева корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
Чемпионат мира по биатлону — 2020 в Антхольце завершится завтра, 23 февраля. Сейчас в активе сборной России две медали — одна золотая и одна бронзовая. Обе награды завоевал Логинов.
Хованцев: заверяю, что Логинов — абсолютно чистый
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