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Женская сборная Норвегии досрочно выиграла зачёт эстафет Кубка мира

Женская сборная Норвегии досрочно выиграла зачёт эстафет Кубка мира
Биатлон / Кубок мира 0

Женская сборная Норвегии, выигравшая эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, гарантировала себе победу в общем зачёте Кубка мира в эстафете.

Норвежская сборная набрала уже 300 очков. До конца Кубка мира остаётся одна эстафетная гонка, норвежек никому догнать уже не удастся. Второе место занимает Швейцария (228), третье — Швеция (213).

Сборная России занимает пятое место в зачёте эстафет. Россиянки финишировали восьмыми в эстафете на чемпионате мира. Россиянки в итоге проиграли норвежкам более 1 минуты. У российской команды — один штрафной круг и 11 промахов. В составе российской сборной эстафету бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет

1. Норвегия — 300
2. Швейцария — 228
3. Швеция — 213…
5. Россия — 194.

Норвегия выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону, Россия — 8-я
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