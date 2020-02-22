Женская сборная Норвегии досрочно выиграла зачёт эстафет Кубка мира

Женская сборная Норвегии, выигравшая эстафету на чемпионате мира по биатлону в Антхольце, гарантировала себе победу в общем зачёте Кубка мира в эстафете.
Норвежская сборная набрала уже 300 очков. До конца Кубка мира остаётся одна эстафетная гонка, норвежек никому догнать уже не удастся. Второе место занимает Швейцария (228), третье — Швеция (213).
Сборная России занимает пятое место в зачёте эстафет. Россиянки финишировали восьмыми в эстафете на чемпионате мира. Россиянки в итоге проиграли норвежкам более 1 минуты. У российской команды — один штрафной круг и 11 промахов. В составе российской сборной эстафету бежали Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.
Биатлон. Кубок мира. Женщины. Зачёт эстафет
1. Норвегия — 300
2. Швейцария — 228
3. Швеция — 213…
5. Россия — 194.
- 22 февраля 2020
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