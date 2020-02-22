Биатлонист Логинов заявил, что готов завершить карьеру из-за нападок

Российский биатлонист Александр Логинов после финиша эстафеты на чемпионате мира в Антхольце заявил, что готов завершить карьеру из-за нападок.
Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, то ученику не забыли напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.
«Я уже ничему не удивляюсь сейчас. Видимо, этим они действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если от этого будет лучше для всех, значит, вскоре надо будет так и сделать. Серьёзны ли мои слова о готовности завершить карьеру? Я уже не молодею — может, кому-то от этого станет комфортней. IBU, видимо, действительно так хочется.
Какое мне до этого дело? В том-то и дело, что нет никакого. Я никогда не скрывался, пусть обыскивают, хоть живут рядом каждый день. Больная тема для меня – телефон забрали, не могу пообщаться с семьей, адрес заполнить. Не говоря уже о покупке билетов. Когда вернут, не знаю, диалог был не очень, переводчик не очень хорошо знал русский», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
- 22 февраля 2020
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