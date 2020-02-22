Логинов: есть цель — построить цепочку, что я пытаюсь обманывать, а Касперович прикрывает

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о предполагаемых причинах обыска в его номере итальянской полицией накануне старта эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия).



«Основания для обыска? Да какие там основания?! Сейчас всем уже известно, что из-за истории с чужой аккредитацией, которая была у Касперовича, в IBU начали подозревать, что он скрывается под чужой фамилией. Якобы он приезжает ко мне, а после этого я бегу… Это голословные предположения. У меня слов нет.

Мы давно контактируем с Касперовичем, у нас хороший контакт именно в тренировочном процессе. Он закрывает мои организационные вопросы, помог на сборе в подготовке. Ему хотелось поддержать меня на трассе, поэтому он взял на гонку не свою аккредитацию. Не виню ли его за это? А чего винить? Тем более это всё голословно. Сдали его или нет, но цель – построить цепочку, что в 2020 году я пытаюсь обманывать таким способом, что Касперович якобы прикрывает. Он живёт в соседней комнате», — передаёт слова Логинова корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.



Сегодня в 6 часов утра по местному времени Логинова и его соседа по номеру Евгения Гараничева разбудила итальянская полиция. Обыски, продлившиеся более полутора часов, касались аккредитации тренера Александра Касперовича. Но так как это наставник Логинова, ученику не преминули напомнить о допинговом прошлом в день эстафеты.