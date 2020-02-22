М. Фуркад расплакался после эстафетной гонки чемпионата мира

Пятикратный олимпийский чемпион, лидер сборной Франции по биатлону Мартен Фуркад не смог сдержать эмоции после победы своей команды в эстафетной гонке чемпионата мира в Антхольце (Италия). Вместе с ним честь своей страны отстаивали Эмильен Жаклен, Симон Детье и Кентен Фийон Майе.



«Не нужно сегодня говорить обо мне, ведь мы выиграли в командной гонке. В гонке, победу в которой Франция ждала 19 лет», — заявил Фуркад в интервью после гонки.

Видео доступно в «твиттере» la chaine L'Équipe.



Серебряные медали эстафетной гонки завоевали представители Норвегии, третьими стали немцы. Сборная России в составе Евгения Гараничева, Матвея Елисеева, Никиты Поршнева и Александра Логинова финишировала четвёртой.



Сборная Франции выиграла эстафетную гонку на чемпионате мира впервые с 2001 года. Гонку, проходившую в Поклюке (Словения), выиграли Жиль Марге, Венсан Дефран, Жюльен Робер и Рафаэль Пуаре.