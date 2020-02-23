Драчёв: нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о грядущем увольнении старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.
«Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона. Доработает до конца сезона, даст отчёт о работе, и на этом всё», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.
«По поводу Гурьева пока не знаю, продолжит ли он работу с командой. Будем это решать», — добавил Драчёв.
Напомним, женская сборная России по биатлону проваливает сезон. Ни на этапах Кубка мира, ни на чемпионате мира в Антхольце (Италия) девушки не завоевали ни одной медали.
Сегодня состоялась заключительная женская гонка мирового первенства — Екатерина Юрлова-Перхт продемонстрировала шестой результат.
Ранее Виталий Норицын признал, что допустил ошибку при подготовке женской сборной к чемпионату мира.
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