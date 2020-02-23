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Драчёв: Хованцев выполнил все критерии своей работы. Он останется на посту

Драчёв: Хованцев выполнил все критерии своей работы. Он останется на посту
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что главный тренер национальной команды Анатолий Хованцев сохранит пост и продолжит работу после окончания сезона.

«Хованцев выполнил все критерии своей работы. Он останется на посту», — передаёт слова Драчёва корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

На проходящем в Антхольце (Италия) чемпионате мира сборная России завоевала две медали. Золото и бронзу национальной команде принёс Александр Логинов, который выиграл спринт и стал третьим в преследовании.

Ранее глава СБР сообщил, что наставник женской сборной России по биатлону Виталий Норицын покинет пост по окончании сезона. Ни на этапах Кубка мира, ни на чемпионате мира девушки под его руководством не завоевали ни одной медали.

Драчёв: нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона
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