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Рёйселанд — о победе в масс-старте: теперь могу уходить из спорта

Рёйселанд — о победе в масс-старте: теперь могу уходить из спорта
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Норвежская биатлонистка Марте Рёйселанд поделилась эмоциями после победы в масс-старте на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия). Для Рёйселанд золотая медаль гонки стала пятой на ЧМ-2020.

«Внезапно золото оказалось в пределах досягаемости, это просто щёлкнуло в моей голове.

Я использовала дополнительный патрон на последнем огневом рубеже. Подумала, что должна не нервничать и делать, что должно. Я, вероятно, потратила лишние 10 секунд, но это того стоило.

Лучше уже не будет, поэтому теперь я могу уходить из спорта (смеётся). Но я не стану», – цитирует Рёйселанд NRK.

Лучшей из российских биатлонисток стала Екатерина Юрлова-Перхт, которая финишировала шестой (+52,0), допустив два промаха.

Рёйселанд выиграла масс-старт на чемпионате мира по биатлону. Юрлова-Перхт — шестая
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