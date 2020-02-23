Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал увольнение из национальной сборной.

«Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких, но не буду акцентировать, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь, да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. Я, в принципе, знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, потому что ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Петрович Драчёв это говорит». По поводу увольнения он со мной точно не общался. Я уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, например, их больше жалко, я-то, наверное, всё это выдержу», – передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.