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Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира

Норицын: знал об увольнении на протяжении всего чемпионата мира
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Старший тренер женской сборной России Виталий Норицын прокомментировал увольнение из национальной сборной.

«Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких, но не буду акцентировать, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь, да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. Я, в принципе, знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, потому что ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Петрович Драчёв это говорит». По поводу увольнения он со мной точно не общался. Я уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, например, их больше жалко, я-то, наверное, всё это выдержу», – передаёт слова Норицына корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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