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Губерниев: ни одна рожа не выручила Гараничева. Позорники, а не соперники!

Губерниев: ни одна рожа не выручила Гараничева. Позорники, а не соперники!
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отношение иностранцев к российским спортсменам на чемпионате мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия).

«Отличная история про биатлонную семью: Гараничев на первом этапе эстафеты 300 метров бежит с одной палкой, наших тренеров нет рядом, так бывает, Гараничев видит тренеров и сервис соперников, но ни одна рожа россиянина не выручила! Гараничев даже просил, но все отворачивались… Когда такое было? Позорники, а не соперники!» – написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Мужская эстафета состоялась 22 февраля. Российские биатлонисты показали четвёртый результат (+1.44,7), использовав на рубежах девять дополнительных патронов. В составе сборной выступили Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

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