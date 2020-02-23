Касперович: наша Россия должна и обязана всем, но на самом деле мы ничего никому не должны

Личный тренер биатлониста Александра Логинова российский специалист Александр Касперович рассказал, как ситуация с обыском повлияла на его подопечного.
«Человека практически два дня мурыжили. Подняли в шесть утра, вчера в три часа ночи мы закончили подписание протокола. О каком старте может идти речь? На этом чемпионате жизнь не заканчивается. Доказывать что-то на старте? Вы поймите правильно: кому и что доказывать? Зачем? Свою правоту? Мы всем доказываем. Наша Россия должна всем, обязана всем… А на самом деле мы ничего никому не должны. Мы познакомились с материалом, который нам предоставили, в котором одни протоколы и какие-то расплывчатые суждения. Но надо понять, какие действия в дальнейшем мы должны предпринимать», – приводит слова Касперовича РИА «Новости».
22 февраля в гостиничных номерах биатлониста и его личного тренера прошёл обыск на предмет наличия запрещённых лекарств и препаратов. Ранее сообщалось, что против россиян были заведены уголовные дела, однако позже Касперович опроверг эту информацию.
- 23 февраля 2020
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