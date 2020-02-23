Губерниев: старался я, старался! Но корешки-слабаки с Первого канала всё продули!
После чемпионата мира по биатлону, который завершился сегодня в Антхольце (Италия), известный комментатор Дмитрий Губерниев сфотографировался с коллегами с Первого канала – биатлонистами Антоном Шипулиным и Николаем Кругловым.
«Старался я, старался! Но корешки-слабаки с Первого канала всё продули!» — написал Губерниев на своей странице в «Инстаграме».
Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Губерниева
Первый канал транслировал шесть гонок чемпионата мира, в том числе мужские спринт и пасьют, в которых Александр Логинов завоевал золотую и бронзовую медали. А также эстафеты и масс-старты. Эти гонки Губерниев комментировал в прямом эфире в Интернете и на своей странице в «Инстаграме», общаясь со зрителями в комментариях.
Губерниев: никто не смотрит Первый канал, все слушают меня
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