Чудов: Логинов отработал этот чемпионат мира на «пятёрку»

Чемпион мира в спринте 2008 года, российский биатлонист Максим Чудов, прокомментировал выступление на первенстве планеты в Антхольце Александра Логинова.

Логинов стал первым за 12 лет российским чемпионом мира в личной гонке среди мужчин, выиграв спринт, а также завоевал бронзу в преследовании.

«Саша Логинов отработал этот чемпионат мира на «пятёрку». Долгожданная победа в личной гонке, очень хорошая физическая форма, хотя, если помните, весь сезон его беспокоили локоть и боли в спине. Жаль, что Саша не смог победить в гонке преследования, хотя был очень близок к успеху. Но в любом случае две медали делают его героем. Жаль, что всё закончилось скандалом с полицией и обыском перед эстафетой. Конечно, это повлияло на настроение Саши и всей нашей сборной. Поэтому в последних гонках очень тяжело было рассчитывать на медали», — приводят слова Чудова «Известия».