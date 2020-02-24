Круглов: не стал бы делать заявлений на эмоциях относительно Норицына

Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов выразил мнение, что после тяжёлого чемпионата мира не стоило делать эмоциональных заявлений об отставке старшего тренера женской сборной России Виталия Норицына.

Российские биатлонистки остались без медалей на чемпионате мира в Антхольце. Подводя итоги соревнований, глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв сообщил о грядущем увольнении Норицына по окончании сезона.



«Чемпионат мира в Антхольце тяжело сложился для всей нашей сборной и женской команды в частности. Были допущены просчёты в подготовке к турниру, и все это признали. Я думаю, что тренеры учтут эти ошибки к следующему чемпионату мира. Он тоже пройдёт в высокогорье — в Поклюке. Поэтому по горячим следам я бы не стал делать каких-то заявлений на эмоциях относительно того же Норицына. Давайте дождёмся окончания сезона и заседания тренерского совета», — приводят слова Круглова «Известия».