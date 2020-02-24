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Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили, что Логинов выступает под допингом

Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили,
Иностранные комментаторы в прямом эфире говорили, что Логинов выступает под допингом
Биатлон / ЧМ по биатлону 0

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев упрекнул Международный союз биатлонистов в лицемерии и рассказал об отношении иностранцев к Александру Логинову.

«Мы говорим про репутацию сборной России. Сейчас она прекрасная. Гараничев – это не Логинов. Даже если грубо подходить к этому вопросу. Где вообще правила честной игры? Ау! Прошла информация, что Международный союз биатлонистов заподозрил «Матч ТВ» в какой-то пропаганде. Я даже не знаю, чего именно пропаганда. В IBU мне говорят, что ничего не знают. Я не я, лошадь не моя. Может быть, какая-то журналистка подслушала их приватные разговоры и вынесла это всё в эфир.

Это лицемерие! В глаза говорят одно, за глаза – третье. В прошлом году про меня чего только не говорил Иржи Гамза. Но никаких разбирательств не было. В чужом глазу соринку видят… Здесь одна свобода слова, а там – другая. Когда я говорю людям из IBU, что некоторые иностранные комментаторы в открытую говорят в эфире, что Логинов бегает сейчас под допингом, я спрашиваю у них, что это такое? Они отвечают, что у нас в Европе свобода слова», — написал Губерниев в своей рубрике на „Чемпионате“.

«Иностранцы ведут себя как подлецы». Губерниев в гневе от лицемерия на чемпионате мира
А ещё комментатор сравнил дело биатлониста с делом журналиста Голунова. «Я/Мы — Александр Логинов».
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