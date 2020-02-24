Й. Бё: слухи о завершении карьеры Фуркада появляются каждый год

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал возможное завершение карьеры француза Мартена Фуркада. Ранее Фуркад заявил, что чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) может стать для него последним.

«Моей первой мыслью было: «Я же потеряю соперника». Мы действительно привязались к нему. С этим парнем у нас и любовь, и ненависть одновременно. Это человек, по которому весь биатлон будет скучать, я в том числе. Наши дуэли станут большой потерей. Раньше он говорил, что уйдёт после Олимпиады-2018. После этого он продолжает выступать уже который год. Слухи о карьере Фуркада появляются после каждого сезона. Однако он здесь, счастлив, ставит рекорды. Поэтому я думаю, что он продолжит выступать до Олимпийских игр — 2022», – цитирует Бё TV2.