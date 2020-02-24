«Аж смешно с самой себя». Украинка Пидгрушная забыла пробежать штрафной круг на ЧМ

Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная прокомментировала выступление в масс-старте на чемпионате мира в Антхольце. Она заняла 24-е место.

«Чувствовала себя неплохо. Не очень мне лыжи нравились. Не знаю, возможно, я уже измучилась, возможно, лыжи, возможно, всё вместе, возможно, соперники быстро начинали, а я не успевала за ними», — првиодит слвоа Пидгрушной Biathlon.com.ua.

Елена также рассказала о полученном штрафе в две минуты за непройденный штрафной круг.



«Я не отмотала круг штрафа на второй „стойке“. Сделала первый промах, потом, когда надевала оружие, у меня слетели очки и пока их надевала, потеряла палку. И в этой суете проехала мимо штрафного круга. А когда мне под мостиком кричали, что я 10-я, только тогда поняла, что я не могу быть 10-й, и я не отмотала штрафной круг. А назад уже возвращаться поздно было. Поэтому последний круг я уже даже не упиралась, а просто доехала, поскольку понимала, что буду далеко в финишном протоколе.

Конечно, осадок от последнего этого штрафного круга непройденного… Ну нельзя мне уже делать таких ошибок! По сути, в этом году я, в принципе, впервые ошибаюсь так жёстко. Уже просто аж смешно с самой себя. Возможно, боком вылез весь стресс, который был в течение этого чемпионата мира", — сказала Пидгрушная.