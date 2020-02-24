Лессер пропустит чемпионат Европы по биатлону
Немецкий биатлонист Эрик Лессер пропустит грядущий чемпионат Европы по биатлону. Об этом сообщили на официальном сайте «Новости биатлона Германии».
«Я не поеду в Раубичи после чемпионата мира, вместо этого я отправлюсь домой, потому что кое-что поменялось. Для меня сезон окончен. Для другого спортсмена уже забронированы билеты», – прокомментировал ситуацию Лессер.
Причина, по которой немецкий биатлонист пропустит соревнования, не называется. Также неизвестно, кто заменит Лессера в составе сборной Германии.
На прошедшем чемпионате мира в Антольц-Антерсельве (Италия) Лессер в составе немецкой сборной завоевал серебро в сингл-миксте и бронзу в эстафете.
Чемпионат Европы в Раубичах (Беларусь) пройдёт с 26 февраля по 1 марта.
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