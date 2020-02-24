А. Резцова: впечатление, что за Логинова никто не борется – ни тренеры, ни Драчёв

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что скандал с итальянской полицией и обыском у биатлониста Александра Логинова был спровоцирован его тренером Александром Касперовичем. У тренера, как выяснилось были проблемы с аккредитацией, чем воспользовались, чтобы припомнить биатлонисту допинговое прошлое. В итоге Логинов снялся с заключительной гонки чемпионата мира – масс-старта.
«По моему мнению, весь ажиотаж из-за Касперовича, потому что зачем он туда приехал? Есть же тренеры сборной команды. Ну давайте всех личных тренеров будем запускать на чемпионаты! Это неправильно. Конечно, Саша проходил подготовку с Касперовичем, но так как Логинов уже был дисквалифицирован в 2015 году, то приезд Касперовича подлил масла в огонь», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».
Резцова не считает, что рассказ Логинова о допинговой истории помог бы разрешить ситуацию.
«Я не думаю! Если бы он признался в том, где, откуда и чего, то было бы ещё хуже. В этой ситуации даже не знаешь, как правильно себя вести.
У меня впечатление, что за него никто не борется – ни тренеры, ни Драчёв. Сашка остался на чемпионате мира, по сути, один, поэтому он отказался бежать масс-старт. Он испытал колоссальное напряжение, на него надавили со всех сторон, а помочь некому», — сказала Резцова.
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