А. Резцова — об участии дочери в ЧЕ: самое главное, чтобы Кристина выступала

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова выразила уверенность, что её дочь Кристина должна получить соревновательную практику на чемпионате Европы.

Резцова-младшая входила в состав сборной России на завершившемся в Италии чемпионате мира, но не приняла участия ни в одной гонке.

«Самое главное для меня, чтобы Кристина выступала. Обидно, что на чемпионате мира её не поставили ни на одну гонку. Это неправильно, потому что она бы выступила не слабее Мироновой и той же Старых. Думаю, что на чемпионате Европы она должна всё-таки стартовать, потому что в Италии она готовилась, пока другие бежали гонки. Надеюсь, что на чемпионате Европы справедливость восторжествует.

Кристина должна быть в хорошей форме, хочу с ней поговорить, как вернётся. И мне хочется узнать, как она себя чувствует морально. Не думаю, что она обозлилась после этой ситуации, хотя должна была обозлиться», — приводит слова Резцовой РИА «Новости».

Чемпионат Европы будет проходить в Раубичах, под Минском, с 26 февраля по 1 марта.