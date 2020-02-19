Российская биатлонистка съездила на ЧМ-2020 «туристкой». И зачем Резцову брали в сборную?

Кристина Резцова в начале сезона была яркой звёздочкой российского биатлона. Блестяще проведённый этап эстафеты в Хохфильцене, качественные личные гонки, стабильное место в составе основной сборной. Казалось бы, на чемпионате мира в Антхольце у дочери трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой должно быть как минимум несколько шансов проявить себя.

Однако младшую Резцову не поставили ни в смешанную эстафету, ни в связку спринт-пасьют, ни в индивидуальную гонку. А сегодня старший тренер женской команды Виталий Норицын признался, что не видит места для Кристины на этом чемпионате мира. Он сказал, что шанс молодой россиянке может представиться только в случае форс-мажора. Возникает вопрос: кто виноват в том, что талантливая спортсменка съездила на главный старт сезона в качестве туристки?

Норицын: Резцова выступит на ЧМ по биатлону только в случае форс-мажора

«У Кристины проблемы из-за того, что я много говорю»

Великая в прошлом биатлонистка и по совместительству мама Кристины Анфиса Резцова высказалась по этой теме и заявила, что именно она является причиной всех бед своей дочери. Резцова-старшая уверена, что её дочь лучше как минимум Ирины Старых и Ларисы Куклиной.



«У Кристины проблемы из-за того, что я много говорю. Я хотела связаться с тренерским штабом, но никто не берёт трубку. Из-за высказываний в прессе страдает моя дочь. И Даша тоже, потому что мама всегда говорит, как есть. Чем Кристина хуже Куклиной? Я считаю, что она лучше. Конкретно проблемы из-за моих высказываний. Вот Старых вернули и везде её ставят. А мою дочь никуда не ставят».

Оказалось, российские биатлонистки не хотят тренировать стрельбу. Это вообще нормально? Тренер сборной России по стрельбе сам в этом признался.

Норицын однако не признаёт, что Кристина не выступает на чемпионате мира в Антхольце по вине своей мамы. Но старший тренер биатлонисток всегда максимально корректен в высказываниях и вряд ли бы стал выносить эту историю в информационное поле. При этом он признался, что в курсе высказываний Анфисы Резцовой.



«Да, я видел слова Анфисы Резцовой, что виной всему её критические высказывания, но это точно не имело значения при определении состава. На наших отношениях с Кристиной это никак не сказывается».

16 минут штрафа — это катастрофа! Сборная России, да вы куда вообще стреляли? Наша женская команда провела очередную провальную гонку. Все надежды оказались пустыми.

Во всём «виновата» Старых

Получается, что Анфиса Резцова испортила карьеру собственной дочке? Ведь Кристина теперь может психологически надломиться, понимая, что очень хотела проявить себя на таком уровне. Но я бы не стал всё сваливать исключительно на маму биатлонистки. Да, великая в прошлом спортсменка порой говорит противоречивые вещи, однако в данной ситуации Кристине не повезло с возвращением в команду Ирины Старых.

Тренерский штаб видел, что опытная биатлонистка находится в хорошей форме, поэтому дал ей возможность выступить во всех гонках. И по лыжному ходу Ирина действительно справилась здорово. По сути, именно Старых заняла место Резцовой на этом чемпионате мира.



Анфиса Резцова предлагала дочери сменить спортивное гражданство и выступать за ту страны, где её действительно ценят. Но хочется надеяться, что тренеры сборной России всё же не допустят такого и будут работать на перспективу, а не ради сиюминутного результата, который к тому же получается совсем не идеальным на этом чемпионате мира.