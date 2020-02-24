IBU заявил, что не требовал от итальянской полиции действий против Логинова и Касперовича

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не требовал от итальянской полиции никаких действий в отношении российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
По запросу представителя IBU итальянская полиция утром 22 февраля провела обыски в отеле, где проживала сборная России во время чемпионата мира в Антхольце. Причиной стали проблемы с аккредитацией личного тренера Александра Логинова Александра Касперовича, что связали с возможной попыткой повторного нарушения антидопинговых правил.
«В соответствии со стандартной процедурой представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными.
Тем не менее BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо ещё. BIU не было сообщено о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года. Было сообщено, что эти действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов. BIU будет готов предоставить любую помощь итальянским властям», — цитирует заявление IBU ТАСС.
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