Расписание чемпионата Европы—2020 по биатлону в Раубичах

С 26 февраля по 1 марта в Раубичах (Беларусь) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. Соревнования должны были состояться в Отепя (Эстония), однако в итоге их перенесли в Раубичи в связи с нехваткой снега. В программу чемпионата Европы вошли суперспринт, супермикст, смешанная эстафета, спринт и гонка преследования.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи. Расписание стартов
26 февраля
13:00 мск — квалификация суперспринта, мужчины.
15:00 — квалификация суперспринта, женщины.
17:30 — финал суперспринта, мужчины.
18:00 — финал суперспринта, женщины.
27 февраля
14:00 — супермикст.
17:00 — смешанная эстафета.
29 февраля
12:30 — спринт, мужчины.
15:30 — спринт, женщины.
1 марта
12:30 — гонка преследования, мужчины.
14:30 — гонка преследования, женщины.
- 25 февраля 2020
-
10:09
-
09:52
-
08:33
-
08:25
-
00:24
- 24 февраля 2020
-
21:50
-
21:14
-
20:30
-
19:52
-
19:34
-
17:21
-
16:27
-
16:02
-
14:51
-
14:37
-
13:54
-
13:47
-
13:39
-
13:14
-
13:08
-
13:04
-
12:48
-
12:17
-
12:14
-
12:00
-
11:59
-
11:31
-
11:15
-
11:00
-
10:40Губерниев: на Логинова больно смотреть Эксклюзив
-
10:08
-
10:05
-
09:53
-
09:32
-
09:29