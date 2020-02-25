Расписание чемпионата Европы—2020 по биатлону в Раубичах

С 26 февраля по 1 марта в Раубичах (Беларусь) пройдёт чемпионат Европы по биатлону. Соревнования должны были состояться в Отепя (Эстония), однако в итоге их перенесли в Раубичи в связи с нехваткой снега. В программу чемпионата Европы вошли суперспринт, супермикст, смешанная эстафета, спринт и гонка преследования.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат Европы. Раубичи. Расписание стартов

26 февраля

13:00 мск — квалификация суперспринта, мужчины.

15:00 — квалификация суперспринта, женщины.

17:30 — финал суперспринта, мужчины.

18:00 — финал суперспринта, женщины.



27 февраля

14:00 — супермикст.

17:00 — смешанная эстафета.

29 февраля

12:30 — спринт, мужчины.

15:30 — спринт, женщины.

1 марта

12:30 — гонка преследования, мужчины.

14:30 — гонка преследования, женщины.