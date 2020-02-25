Губерниев: опять завыли старые пердуны, которые прятали глаза в Антхольце
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на критику в свой адрес. Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов сказал, что Губерниев – это один из факторов, который потопил сегодняшний биатлон.
«Опять завыли старые пердуны, которые прятали глаза в Антхольце… Люблю биатлонный «Ералаш», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее Тихонов выражал мнение, что программы Губерниева всё больше напоминают не спортивные передачи, а реалити-шоу. Также он называл популярного комментатора шоуменом.
На прошедшем в Антхольце чемпионате мира по биатлону сборная России завоевала две медали, обе в активе Александра Логинова — золото в спринте и бронза в гонке преследования.
Тихонов: Губерниев потопил наш биатлон! Они всё испоганили
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