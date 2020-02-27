Тренер оценил выступление Гараничева на чемпионате мира в Антхольце

Максим Кугаевский, личный тренер российского биатлониста Евгения Гараничева, оценил выступление подопечного на чемпионате мира в Антхольце (Италия).
«Не блестяще, но и не провально. В какие-то моменты ему не хватило удачи. После провального спринта был приличный пасьют. Ещё хорошая индивидуальная гонка, где Женя завалил второй рубеж, и, к сожалению, был только 14-м.
В эстафете была форс-мажорная ситуация. Женя сломал палку в неудобном месте, где стояли только иностранные тренеры. Они не подали ему другую на замену. Он был вынужден 300 метров идти без палки. Получилась большая потеря времени на первой отсечке, но в целом показал довольно приличный результат. Не забывайте, что в тот день они с Александром Логиновым спали всего пять часов», — цитирует Кугаевского «Спорт день за днём».
Ни в одной личной гонке чемпионата мира Гараничев не вошёл в топ-10.
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