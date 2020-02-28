Драчёв: когда лыжницы тренера ненавидели, тогда был результат

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв оценил работу Виталия Норицына с женской сборной России. Ранее глава СБР сказал: «Нет шансов, что Норицын останется в команде после текущего сезона». На чемпионате мира в Антхольце российские биатлонистки не завоевали ни одной медали.

«Если девочки и тренеры находят общее понимание и комфортную атмосферу, то это значит, что работа идёт очень мягкая и не на результат. Помню, когда в женской лыжной сборной тренера не просто ненавидели, они его и боялись, и ненавидели, и не любили. Вот тогда был результат у всех женских составов. Нам хочется, чтобы жёсткая была работа в женской команде. Надеюсь, что исправим все ошибки, допущенные как при подготовке в целом к сезону, так и к чемпионату мира.

По Норицыну всё будет решаться в марте на тренерском совете. Я бы сейчас не говорил о том, кто уйдёт, кто придёт. В целом мы видим, что результат не тот, который ожидали. Я бы не сказал, что он неудовлетворительный, но не тот, который мы ждали», – сказал Драчёв в эфире «Матч ТВ».