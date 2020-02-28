Павлова: на Логинова уже второй раз нападают перед чемпионатом мира

Чемпионка Европы в суперспринте Евгения Павлова рассказала о психологическом состоянии сборной России после обысков Александра Логинова на недавнем чемпионате мира в Антхольце.
«Конечно, у всех есть некоторая злость: почему мы должны извиняться? В других командах тоже есть дисквалифицированные спортсмены, которые вернулись и продолжают бегать, но почему они за них не извиняются?
Некоторые иностранные биатлонисты нарушают этику соревнований IBU своими высказываниями и нападками. На Сашу Логинова уже второй раз нападают перед чемпионатом мира. Но мы команда, мы его поддерживаем и за него горой. А на дураков не обижаются.
Мы обычные, чистые спортсмены. Пусть с нами на сборе живут, хоть на одной кровати спят с парнями. У нас всё чисто. Мне кажется, мы вообще самые чистые спортсмены и всегда открыты и готовы к диалогу, о чём Саша уже сказал», — приводит слова Павловой Sport.tut.by.
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